कई गुटों में बंटे निजी नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने अलग-अलग स्वास्थ्य मंत्री, सीएम के सचिव व अन्य अधिकारियों से मिलकर खाली सीटों को भरने के लिए गुहार लगाई थी। दरअसल इस साल मान्यता व एफिलिएशन में देरी के कारण काउंसिलिंग देरी से शुरू हुई थी। इस कारण आधी से ज्यादा सीटें खाली रह गईं थी। कई गुटों में बंटे पदाधिकारी प्रवेश की तारीख बढ़ाए जाने के लिए दबाव बना रहे थे। वे इसमें सफल भी रहे। 30 नवंबर के बाद भी खाली सीटें रहने पर प्रवेश की तारीख बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है।