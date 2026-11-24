50 लाख की चोरी पर व्यापारियों का आक्रोश (Photo Source- Patrika)
Rajesh Agrawal held hostage: छत्तीसगढ़ में करीब 50 लाख रुपये की चोरी के मामले में कार्रवाई में देरी को लेकर व्यापारियों का आक्रोश सामने आया है। खरसिया रोड स्थित अग्रवाल ट्रेडिंग में कर्मचारियों पर 50 लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगाया गया है। मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने अग्रसेन भवन में बैठक आयोजित की। इस बैठक में मंत्री राजेश अग्रवाल भी पहुंचे। व्यापारियों ने उनके सामने चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई में देरी का मुद्दा उठाया और जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की।
व्यापारियों की नाराजगी देखने के बाद मंत्री राजेश अग्रवाल ने मौके से ही कोतवाली थाना प्रभारी (TI) को फोन लगा दिया। इस दौरान मंत्री और थाना प्रभारी के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बातचीत में मंत्री ने कार्रवाई में देरी को लेकर थाना प्रभारी से जवाब मांगा। वहीं, थाना प्रभारी ने दो से तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
जानकारी के अनुसार, खरसिया रोड स्थित अग्रवाल ट्रेडिंग में करीब 50 लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में दुकान के कर्मचारियों पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम की चोरी के मामले में पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। व्यापारियों ने इसी मांग को लेकर अग्रसेन भवन में बैठक बुलाई थी। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे और मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
बैठक में पहुंचे मंत्री राजेश अग्रवाल के सामने व्यापारियों ने चोरी के मामले में अब तक हुई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी का मुद्दा उठाया। व्यापारियों ने कहा कि करीब 50 लाख रुपये की चोरी का मामला गंभीर है, लेकिन अब तक कार्रवाई को लेकर संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। व्यापारियों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने तत्काल कोतवाली TI से फोन पर बात की। उन्होंने थाना प्रभारी से पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आरोपियों को पकड़ने में देरी क्यों हो रही है।
मंत्री राजेश अग्रवाल और कोतवाली थाना प्रभारी के बीच फोन पर हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बातचीत के दौरान मंत्री ने व्यापारियों की नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापारियों ने उन्हें बंधक बना लिया है। उन्होंने फोन पर कहा, "व्यापारियों ने मुझे बंधक बना लिया है, चोर नहीं पकड़े जा रहे तो मुझे छुड़ाने आइए।" मंत्री के इस बयान को लेकर बैठक में मौजूद व्यापारियों के बीच भी चर्चा हुई। उन्होंने थाना प्रभारी से मामले में जल्द कार्रवाई करने को कहा, ताकि व्यापारियों की नाराजगी दूर हो सके।
फोन पर बातचीत के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि चोरी के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दो से तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई। अब व्यापारियों की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर है। थाना प्रभारी की ओर से दिए गए समय के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की रकम की बरामदगी को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
मंत्री राजेश अग्रवाल और कोतवाली TI के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चोरी का यह मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में मंत्री व्यापारियों की नाराजगी और पुलिस कार्रवाई में देरी को लेकर थाना प्रभारी से बात करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल व्यापारियों की मुख्य मांग चोरी के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और चोरी की गई रकम की बरामदगी है। अब देखना होगा कि पुलिस अपने दिए गए दो से तीन दिन के आश्वासन के भीतर मामले में क्या कार्रवाई करती है।
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