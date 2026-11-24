जानकारी के अनुसार, खरसिया रोड स्थित अग्रवाल ट्रेडिंग में करीब 50 लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में दुकान के कर्मचारियों पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम की चोरी के मामले में पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। व्यापारियों ने इसी मांग को लेकर अग्रसेन भवन में बैठक बुलाई थी। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे और मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।