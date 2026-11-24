अंबिकापुर। बलरामपुर जिला निवासी एक व्यक्ति ने बेहतर शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल से हटाकर अपने बेटे का नामांकन अंबिकापुर स्थित बिरला ओपन माइंड्स स्कूल (Birla School) कराया। यहां स्कूल का वातावरण छात्र को अच्छा नहीं लगा। वह रविवार को स्कूल के हॉस्टल से भाग कर अपने बुआ के घर चला गया। इसकी जानकारी होने पर स्कूल प्रबंधन ने उसे वहां से लाकर स्कूल के दूसरे मंजिल स्थित एक कमरे में बंद कर दिया। तनाव में आकर कक्षा 9वीं के छात्र ने कमरे के रोशनदान के सहारे दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। इससे उसके पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। परिजन की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर, एचआर, मार्केटिंग हेड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।