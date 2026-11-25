अंबिकापुर। शहर के रसूलपुर में ‘बाबे शिफा’ के नाम अवैध धंधा चलाने वाले फर्जी बाबा (Fake Baba) उत्तर प्रदेश के चांदा सुल्तानपुर निवासी नौशाल अली को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह खुद को रुहानी ताकतों का मालिक और खुदा का मसीहा बताता था। वह बेऔलादों को औलाद, बीमारी ठीक करने तथा रुहानी ताकतों से हुई समस्या को जादू-टोने से ठीक करने का दावा करता था। उसके झांसे में आकर शहर समेत अन्य जगहों के लोगों ने लाखों रुपए गवां दिए। अब तक 40 लाख रुपए की ठगी की बात उसके द्वारा कही जा रही है। अंबिकापुर के कुछ लोगों ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। वहीं फर्जी बाबा को पकड़वाने कोतवाली में जा पहुंचे। मामले में पुलिस ने फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर जांच शुरु कर दी है।