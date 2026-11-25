अंबिकापुर। कोरिया जिले में अक्टूबर माह में हुई एक युवक की मौत (Young man death) का मामला अब सरगुजा रेंज के आईजी कार्यालय पहुंच गया है। मृतक की मां और भाई ने पुलिस की अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। परिजनों को आशंका है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उनका आरोप है कि पुलिस ने संदेह के बिंदुओं की गंभीरता से जांच नहीं की। वहीं संदेही दोस्त शिवम के बार-बार बयान बदले जाने को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। आईजी के निर्देश पर अब एएसपी स्तर के अधिकारी दोबारा जांच करेंगे।