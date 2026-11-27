अंबिकापुर। अंबिकापुर की जर्जर सडक़ों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एक बार फिर प्रदर्शन (Protest by Social workers for Road) करने को विवश हो गए हैं। बारिश के समय उन्होंने सडक़ों पर बने गड्ढों में भरे गंदे पानी से नहाया था। वहीं कीचड़ में डांस करने के अलावा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले का घेराव किया था। हर बार उन्हें यह आश्वासन दिया जाता रहा कि बारिश के बाद सभी सडक़ों का काम शुरु कर दिया जाएगा। सडक़ों का टेंडर हो चुका है, कुछ दिन और धैर्य रखिए। अब बारिश भी खत्म हो गया, लेकिन सडक़ों की हालत जस की तस है। पैच रिपेयरिंग से शहरवासियों को जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एनएच कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया।