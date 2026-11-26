बलरामपुर। बलरामपुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी की उपस्थिति में जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना समिति की बैठक हुई। बैठक में एसईसीएल भटगांव (SECL Bhatgaon) क्षेत्र की मदननगर खुली खदान परियोजना से प्रभावित राजपुर तहसील के ग्राम चौरा के लोगों को नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े प्रावधानों और नियमों की पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, रोजगार और बसाहट की ऐसी व्यवस्था देना है, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर हो सके।