Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुरजपुर

SECL news: कोयलांचल में आवासों से कब्जा खाली करने की हुई मुनादी, कहा- नहीं हटे तो बलपूर्वक हटा देंगे, मची खलबली

SECL news: एसईसीएल प्रबंधन की सख्ती से बिश्रामपुर क्षेत्र में घबराहट का माहौल, लोगों का कहना है कि हम वर्षों से यहां रह रहे है, बेदखली की मुनादी से हम संकट में

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 13, 2025

SECL news
Announcement for forcibly removed from SECL houses (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर. कोयलांचल बिश्रामपुर (SECL news) में मंगलवार का दिन कई परिवारों के लिए तकलीफ बनकर आया। दरअसल एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले करीब 2 हजार आवासीय क्वार्टरों में से 400-500 मकानों पर वर्षों से जमे कब्जाधारियों को हटाने के लिए प्रबंधन ने कड़े कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई का बिगुल बजा दिया है। कालोनियों की गलियों में आज मुनादी की आवाज गूंजने लगी। मुनादी में साफ और दो टूक चेतावनी दी गई कि अवैध कब्जा तत्काल खाली करें, अन्यथा बलपूर्वक हटाया जाएगा। साथ ही कालोनियों में चल रहे सभी अवैध निर्माण कार्यों पर भी तत्काल रोक लगाने का आदेश भी सार्वजनिक रूप से सुनाया गया। मुनादी की आवाज के साथ ही कई घरों में घबराहट का माहौल देखने को मिला।

गौरतलब है कि बरसात के इन दिनों में जब लोग अपने घरों की छत टपकने या पानी भरने की चिंता में रहते हैं, ऐसे समय में छत छिन जाने का खतरा उन्हें और बेचैन कर रहा है। कई परिवारों (SECL news) का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं, बच्चों का स्कूल और रोजगार सब यहीं बसा है, ऐसे में अचानक बेदखली की तलवार उनके जीवन को संकट में डाल रही है।

सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश और क्षेत्रीय प्रबंधन के आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में हो रही है। वर्षों से यह चर्चा रही है कि कुछ क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी, कथित रूप से पैसों के लेन-देन के बदले लोगों को अवैध कब्जा दिलाते रहे हैं। इस कार्रवाई (SECL news) से न केवल अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी, बल्कि इन गुप्त सौदों की जड़ भी काटी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Beaten video viral: बकरी चोरी के शक में गांव वालों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, बरसाते रहे लाठी-डंडे, देखें वीडियो
बलरामपुर
Beaten video viral

SECL news: इस बार की गई है ज्यादा सख्ती

एसईसीएल (SECL news) प्रबंधन ने अवैध कब्जाधारियों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन उस समय सख्ती का स्तर इतना ऊंचा नहीं था। अबकी बार मुनादी और खुली चेतावनी ने साफ कर दिया है कि इस बार पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता है। मुनादी के बाद से ही कालोनियों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग सामान समेटने लगे हैं तो कुछ अपने संपर्कों के जरिए कार्रवाई टालने की कोशिश में जुट गए हैं।

बिश्रामपुर में कंपनी के हैं 2 हजार आवास

कुछ कब्जाधारियों का कहना है कि हम वर्षों से यहां रह रहे हैं। बच्चे का जन्म यहीं हुआ, अब अचानक घर खाली करने को कह रहे हैं तो कहां जाएं, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन का कहना है कि कंपनी की संपत्ति पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा सहन नहीं किया जाएगा और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

गौरतलब है कि बिश्रामपुर (SECL news) में करीब दो हजार, कुम्दा कॉलोनी में करीब एक हजार एवं रेहर में करीब 500 आवासीय क्वार्टर बनाए गए हैं। इनमें कई क्वार्टरों में अवैध कब्जा कर रखा गया है।

कई बार नोटिस के बाद भी खाली नहीं कर रहे घर

बिश्रामपुर एसईसीएल (SECL news) के क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि कॉलोनियों के कब्जाधारियों व अतिक्रमण को लेकर पूर्व में भी कई बार नोटिस दिया जा चुका है। इसके बाद भी लोग अवैध कब्जा खाली नहीं कर रहे हैं।

इस वजह से अब मुनादी कराकर कब्जाधारियों को तत्काल बेदखल करने की पहल की गई है। इसके बाद भी खाली नहीं करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत बलपूर्वक कार्यवाही कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

CG School condition: स्कूल भवन जर्जर, हालत ऐसी कि छत से टपक रहे पानी के बीच एक ही कमरे में पढ़ रहे पहली से 5वीं तक के बच्चे
कोरीया
CG school condition

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 04:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / SECL news: कोयलांचल में आवासों से कब्जा खाली करने की हुई मुनादी, कहा- नहीं हटे तो बलपूर्वक हटा देंगे, मची खलबली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.