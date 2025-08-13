SECL news: कोयलांचल में आवासों से कब्जा खाली करने की हुई मुनादी, कहा- नहीं हटे तो बलपूर्वक हटा देंगे, मची खलबली

बिश्रामपुर. कोयलांचल बिश्रामपुर (SECL news) में मंगलवार का दिन कई परिवारों के लिए तकलीफ बनकर आया। दरअसल एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले करीब 2 हजार आवासीय क्वार्टरों में से 400-500 मकानों पर वर्षों से जमे कब्जाधारियों को हटाने के लिए प्रबंधन ने कड़े कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई का बिगुल बजा दिया है। कालोनियों की गलियों में आज मुनादी की आवाज गूंजने लगी। मुनादी में साफ और दो टूक चेतावनी दी गई कि अवैध कब्जा तत्काल खाली करें, अन्यथा बलपूर्वक हटाया जाएगा। साथ ही कालोनियों में चल रहे सभी अवैध निर्माण कार्यों पर भी तत्काल रोक लगाने का आदेश भी सार्वजनिक रूप से सुनाया गया। मुनादी की आवाज के साथ ही कई घरों में घबराहट का माहौल देखने को मिला।