CG School condition: स्कूल भवन जर्जर, हालत ऐसी कि छत से टपक रहे पानी के बीच एक ही कमरे में पढ़ रहे पहली से 5वीं तक के बच्चे

बैकुंठपुर. एमसीबी के मनेंद्रगढ़ विकासखंड के नवाडीह स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भवन जर्जर होने से बारिश में परेशानी होने लगी है। छत से बारिश का पानी टपकने (CG School condition) से पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में कराई जा रही है। स्कूल भवन काफी पुराना है, जिससे बारिश में पानी छत से टपकता है और दीवारों के सहारे कमरे में घुसता है।