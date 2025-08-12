CG School condition: स्कूल भवन जर्जर, हालत ऐसी कि छत से टपक रहे पानी के बीच एक ही कमरे में पढ़ रहे पहली से 5वीं तक के बच्चे

बैकुंठपुर. एमसीबी के मनेंद्रगढ़ विकासखंड के नवाडीह स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भवन जर्जर होने से बारिश में परेशानी होने लगी है। छत से बारिश का पानी टपकने (CG School condition) से पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में कराई जा रही है। स्कूल भवन काफी पुराना है, जिससे बारिश में पानी छत से टपकता है और दीवारों के सहारे कमरे में घुसता है।
स्कूल भवन जर्जर होने के कारण स्कूल के दूसरे कमरे बच्चे नहीं बैठ पाते हैं। इससे सभी बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाई कराते हैं। हालांकि जिस कमरे में पढ़ाई होती है उसमें भी छत से पानी टपक (CG School condition) रहा है।
वहीं तेज बारिश होने पर खिड़कियां बंद करने के बाद अंधेरा छा जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। स्कूल में बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश में अंधेरे और गीले फर्श के बीच बच्चे बैठकर पढऩे को मजबूर हैं।
शिक्षक किशोर कुजूर का कहना है कि बारिश के कारण छत से पानी टपक (CG School condition) रहा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। एक ही कमरे में अलग-अलग कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल है। जब पांचवी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहली के बच्चे बेकार बैठे रहते हैं।
लेकिन स्कूल दूसरा कमरा सही होता तो दोनों शिक्षक अलग-अलग कक्षाएं संभाल सकते थे। लेकिन खराब भवन की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही बिजली नहीं होने के कारण बच्चे न स्कूल में ठीक से पढ़ पा रहे हैं और न ही घर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बारिश में पढ़ाई पूरी तरह बाधित होती है।
एमसीबी डीईओ आरपी मिरे ने कहा कि हमने बीईओ से प्रस्ताव मंगाया है। आसपास के मिडिल या हाई स्कूल के भवनों में बच्चों को अस्थायी रूप से शिफ्ट कर पढ़ाई कराई जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना (CG School condition) न घटे।