Delivery on hospital floor case: अस्पताल में फर्श पर महिला की हुई थी डिलीवरी, 4 घंटे नदारद थे डॉक्टर-नर्स, जांच समिति गठित

भटगांव। रक्षाबंधन के दिन सूरजपुर जिले के भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला की फर्श पर ही डिलीवरी (Delivery on hospital floor case) हो गई थी। यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की खूब किरकिरी हुई थी। अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर एस. जयवर्धन ने में मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। उन्होंने हर बिंदू पर जांच कर प्रतिवेदन मांगा है।