Delivery on hospital floor case: अस्पताल में फर्श पर महिला की हुई थी डिलीवरी, 4 घंटे नदारद थे डॉक्टर-नर्स, जांच समिति गठित

भटगांव। रक्षाबंधन के दिन सूरजपुर जिले के भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला की फर्श पर ही डिलीवरी (Delivery on hospital floor case) हो गई थी। यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की खूब किरकिरी हुई थी। अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर एस. जयवर्धन ने में मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। उन्होंने हर बिंदू पर जांच कर प्रतिवेदन मांगा है।
9 अगस्त को भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया था। लेकिन अस्पताल में न तो डॉक्टर, न नर्स और न ही कोई अन्य स्टाफ मौजूद नहीं थे। वह 4 घंटे तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और आखिरकार फर्श पर ही उसकी डिलीवरी (Delivery on hospital floor case) हो गई थी।
महिला ने ऐसी हालत में भी बच्चे को बेड पर लिटाने के बाद खुद ही खून लगा फर्श साफ किया था। 4 घंटे बाद पहुंची महिला चिकित्सक ने प्रसूता का इलाज किया था। यह मामला (Delivery on hospital floor case) सामने आने के बाद कलेक्टर नेे 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष एसडीएम भैयाथान सागर सिंह व सदस्य सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा तथा बीएमओ डॉ. राकेश सिंह होंगे।
जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों (Delivery on hospital floor case) की बिंदुवार जांच कर स्पष्ट अभिमत के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब भटगांव अस्पताल में इस तरह की लापरवाही हुई हो। डॉक्टर और स्टाफ का समय पर न पहुंचना आम बात बन चुका है।