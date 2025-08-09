Woman delivered child on floor: अस्पताल में 4 घंटे प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला, न डॉक्टर थे और न नर्स, फर्श पर दिया बच्चे को जन्म

भटगांव। सूरजपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल एक गरीब महिला प्रसव (Woman delivered child on floor) के लिए अस्पताल पहुंची थी। वह 4 घंटे तक प्रसव पीड़ा में तड़पती रही, लेकिन अस्पताल में एक भी डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद नहीं थे। अंतत: महिला को अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसने खुद ही फर्श को साफ भी किया।