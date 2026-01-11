11 जनवरी 2026,

रविवार

सुरजपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के स्कूल में आवारा कुत्तों का आतंक, लंच ब्रेक के दौरान छात्रों और महिला शिक्षक पर हमला कर किया घायल

CG News: स्कूल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि स्कूल परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, आवारा कुत्तों की धरपकड़ और टीकाकरण की व्यवस्था की जाए

सुरजपुर

image

Love Sonkar

Jan 11, 2026

narsingarh

stray dogs attack children (demo pic)

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहाँ आवारा कुत्तों के आतंक ने स्कूल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बसदेई क्षेत्र स्थित माध्यमिक शाला और हाई स्कूल परिसर में लंच ब्रेक के दौरान आवारा कुत्तों ने अचानक छात्रों पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया।लंच की छुट्टी के दौरान छात्र स्कूल परिसर में मौजूद थे, तभी कुछ आवारा कुत्ते अचानक अंदर घुस आए और छात्रों पर झपट पड़े। अचानक हुए इस हमले से छात्र घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। छात्रों को बचाने और कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रही एक महिला शिक्षक पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं।इस घटना में कुल तीन छात्र और एक महिला शिक्षक घायल हुए हैं।

सभी घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि, गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने स्कूल परिसर में भय का माहौल बना दिया है।इस घटना ने एक बार फिर जिले में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या और प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आवारा कुत्तों की शिकायतें पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।फिलहाल, स्कूल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि स्कूल परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, आवारा कुत्तों की धरपकड़ और टीकाकरण की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं, प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में किसी ठोस कदम की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

Published on:

11 Jan 2026 12:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / CG News: छत्तीसगढ़ के स्कूल में आवारा कुत्तों का आतंक, लंच ब्रेक के दौरान छात्रों और महिला शिक्षक पर हमला कर किया घायल

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

