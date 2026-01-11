CG News: छत्तीसगढ़ के स्कूल में आवारा कुत्तों का आतंक, लंच ब्रेक के दौरान छात्रों और महिला शिक्षक पर हमला कर किया घायल

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहाँ आवारा कुत्तों के आतंक ने स्कूल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बसदेई क्षेत्र स्थित माध्यमिक शाला और हाई स्कूल परिसर में लंच ब्रेक के दौरान आवारा कुत्तों ने अचानक छात्रों पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया।लंच की छुट्टी के दौरान छात्र स्कूल परिसर में मौजूद थे, तभी कुछ आवारा कुत्ते अचानक अंदर घुस आए और छात्रों पर झपट पड़े। अचानक हुए इस हमले से छात्र घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। छात्रों को बचाने और कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रही एक महिला शिक्षक पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं।इस घटना में कुल तीन छात्र और एक महिला शिक्षक घायल हुए हैं।