SIR 2026 के तहत मतदाता सूची अपडेट का काम जारी, अनमैप मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच शुरू

SIR 2026: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि इसमें केवल पात्र एवं विधिवत सत्यापित मतदाताओं के नाम ही शामिल हों।