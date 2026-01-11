सब कुछ डिजिटल, फिर भी गायब..! सूरजपुर केंद्र से कहां गया 80 लाख का धान? प्रशासन ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत…

CG Dhan Kharidi Scam: छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ धान खरीदी महाअभियान अब तक पारदर्शिता, गति और किसान हितैषी व्यवस्था का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। प्रदेश में 16.95 लाख पंजीकृत किसानों से अब तक 93.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 20 हजार 753 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा संबल मिला है।