34 अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी! काम में तेजी लाने सरकार ने लिया एक्शन, 26 उप अभियंता बने सहायक अभियंता

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य शासन ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने राज्य कार्यालय, जल जीवन मिशन मुख्यालय और मैदानी कार्यालयों में पदस्थ 34 अधिकारियों के तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं।