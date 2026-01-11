34 अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी! काम में तेजी लाने सरकार ने लिया एक्शन, 26 उप अभियंता बने सहायक अभियंता

34 अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी(photo-patrika)
CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य शासन ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने राज्य कार्यालय, जल जीवन मिशन मुख्यालय और मैदानी कार्यालयों में पदस्थ 34 अधिकारियों के तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं।
विभाग ने मैदानी स्तर पर काम को और प्रभावी बनाने के लिए 26 उप अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया है। इसके साथ ही दोहरे प्रभार पर चल रहे अधीक्षण अभियंता संजीव बृजपुरिया को ओएसडी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब वे केवल दुर्ग मंडल के अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्य करेंगे।
जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सामग्री में परिवर्तन करने के मामले में रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। जांच अधिकारी को एक माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 26 उप अभियंताओं (सिविल) को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें गुणेश कुमार पानीग्रही, सरोतन सिंह पैंकरा, रवि प्रकाश जोशी, प्रणेश कुमार रामटेके, श्रीमती अंजू साहू, श्रीमती रीना सिंह सहित कई नाम शामिल हैं। इसके अलावा 7 उप अभियंताओं को परिभ्रमण से मुक्त कर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति दी गई है।
जल जीवन मिशन में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग और लापरवाही के चलते निलंबित किए गए 6 कार्यपालन अभियंताओं की बहाली के आदेश भी जारी किए गए हैं। इनमें जगदीश कुमार, उत्तर कुमार राठिया, चन्द्रबदन सिंह, एस.पी. मंडावी, जे.एल. महला और रूपेश कुमार धनंजय शामिल हैं।
