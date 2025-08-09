9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुरजपुर

CG Road Accident: भाई को राखी बांधने जा रही महिला का उजड़ गया सुहाग, पति को ट्रक ने कुचला, मासूम बेटा समेत खुद गंभीर

CG Road Accident: पत्नी व मासूम बेटे को बाइक पर बैठाकर ससुराल जा रहे युवक की सडक़ हादसे में चली गई जान, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 09, 2025

CG Road Accident
Road blockade by people (Photo- Patrika)

दतिमा मोड़। रक्षाबंधन के दिन एक युवक अपनी पत्नी व मासूम बेटे को बाइक पर बैठाकर ससुराल जा रहा था। इसी बीच बिश्रामपुर-दतिमा मार्ग पर कोयला अनलोड कर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर (CG Road Accident) मार दी। हादसे में कुचल जाने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी व बच्चा घायल हो गए। महिला अपने भाई को राखी बांधने मायके जा रही थी, इसी बीच यह हादसा हो गया। मां-बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सडक़ पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। सूचना पर पहुंची प्रशासन व पुलिस की टीम ने मामला शांत कराया।

सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सपकरा निवासी अनिरुद्ध देवांगन पिता अशोक देवांगन 25 वर्ष अपनी पत्नी व मासूम पुत्र को लेकर बाइक क्रमांक सीजी 15 सीडब्ल्यू 1807 अपने ससुराल ग्राम करसू-कसकेला रक्षाबंधन मनाने जा रहा था। यहां पत्नी अपने भाई को राखी बांधती।

तीनों दतिमा-बिश्रामपुर मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि सीएचपी भटगांव से कोयला अनलोड कर बिश्रामपुर कोल माइंस जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर क्रमांक सीजी 29 ए 4020 ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में अनिरुद्ध देवांगन ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौत (CG Road Accident) हो गई, जबकि पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

ये भी पढ़ें

Drunken teacher video viral: शराब के नशे में चड्डा पहनकर स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक, किताब पर रखा पैर, बोला- डॉक्टर ने रोज पीने कहा है
अंबिकापुर
Drunken teacher video viral

घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन की टीम वहां पहुंची और घायल महिला व बच्चे को सूरजुपर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं समझाइश देकर मामला शांत कराया। इस घटना का सबसे दुखद पहलू (CG Road Accident) यह है कि ट्रक चालक की लापरवाही से रक्षाबंधन के दिन महिला का सुहाग उजड़ गया।

CG Road Accident: चालक फरार, दी सहायता राशि

हादसे (CG Road Accident) के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर ग्राम दतिमा व कुन्दा के काफी संख्या में लोग पहुंचे और सडक़ पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इससे सडक़ के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।

पुलिस ने अन्यत्र मार्ग से यात्री बसों, चारपहिया वाहनों व बाइक सवारों को दतिमा-रामनगर मार्ग से बिश्रामपुर की ओर भेजा। चक्काजाम की सूचना पर एसडीएम शिवानी जायसवाल व तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला (CG Road Accident) शांत कराया। वहीं पीडि़त परिवार को सहायता राशि के रूप में 25 हजार रुपए प्रदान किए गए।

कोल वाहनों पर प्रतिबंध की मांग

हादसे में युवक की मौत (CG Road Accident) से आक्रोशित लोगों ने उक्त मार्ग से स्कूल के समय व साप्ताहिक बाजार के दिन में कोयला परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अधिकारियों द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है। वहीं भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि यहां से काफी संख्या में भारी वाहनों की आवाजाही जारी है।

इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही दुर्घटनाओं (CG Road Accident) की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने दिन के समय ट्रेलर वाहनों के परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

ये भी पढ़ें

CG Crime: पूर्व डिप्टी CM के घर से हाथी की मूर्ति चुराने वाले 2 चोर समेत 4 गिरफ्तार, बेचकर खरीदा नशे का इंजेक्शन
अंबिकापुर
Crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 07:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / CG Road Accident: भाई को राखी बांधने जा रही महिला का उजड़ गया सुहाग, पति को ट्रक ने कुचला, मासूम बेटा समेत खुद गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.