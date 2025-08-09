CG Road Accident: भाई को राखी बांधने जा रही महिला का उजड़ गया सुहाग, पति को ट्रक ने कुचला, मासूम बेटा समेत खुद गंभीर

दतिमा मोड़। रक्षाबंधन के दिन एक युवक अपनी पत्नी व मासूम बेटे को बाइक पर बैठाकर ससुराल जा रहा था। इसी बीच बिश्रामपुर-दतिमा मार्ग पर कोयला अनलोड कर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर (CG Road Accident) मार दी। हादसे में कुचल जाने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी व बच्चा घायल हो गए। महिला अपने भाई को राखी बांधने मायके जा रही थी, इसी बीच यह हादसा हो गया। मां-बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सडक़ पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। सूचना पर पहुंची प्रशासन व पुलिस की टीम ने मामला शांत कराया।