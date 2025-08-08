CG Crime: पूर्व डिप्टी CM के घर से हाथी की मूर्ति चुराने वाले 2 चोर समेत 4 गिरफ्तार, बेचकर खरीदा नशे का इंजेक्शन

अंबिकापुर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पैतृक निवास कोठीघर में 3 अगस्त की रात धावा बोलकर एक चोर ने पीतल की हाथी की मूर्ति चोरी कर ली थी। उसकी यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद (CG Crime) हो गई थी। इधर चोर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मूर्ति को काटकर टुकड़े कर दिए और उसे कबाड़ी को बेच दिया था। मूर्ति बेचकर मिले रुपयों से उसने झारखंड से 220 नग नशे का इंजेक्शन खरीदा था। वह इंजेक्शन को खुद उपयोग करने के साथ ही शहर में बिक्री करने की फिराक में था। मामले में पुलिस ने 2 चोर के अलावा खरीदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।