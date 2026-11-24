बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की बलंगी पुलिस ने चोरी की वारदात (Thieves Gang Arrested) को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के कथित मास्टरमाइंड शुक्ला बसोर को उसके साथी राजकुमार बसोर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से बलरामपुर क्षेत्र में आते थे और भीख मांगने के बहाने गांवों में घूमकर घरों की रेकी करते थे। इसके बाद मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गिरोह के मास्टर माइंड समेत 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है।