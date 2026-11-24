मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ कलेक्टोरेट परिसर के पास इमली गोलाई में मंगलवार को ट्रेलर ने बाइक सवार 2 नर्सिंग छात्रा और एक युवक को कुचल दिया। इससे तीनों युवाओं की दर्दनाक मौत (Death in Road accident) हो गई। हादसे के बाद ग्राम नौगई सहित क्षेत्र में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बता दें कि नर्सिंग छात्राएं मनेंद्रगढ़ स्थित 220 बिस्तरीय अस्पताल में इलाज कराने गई थीं। इलाज कराने के बाद तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान इमली गोलाई के पास उन्हें ट्रेलर ने टक्कर मार दी। फिर सडक़ पर गिरने के बाद उन्हें पहियों से रौंद दिया।