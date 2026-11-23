पटना। लवे प्रशासन द्वारा कोरिया जिले के ग्राम टेंगनी में ट्रैक से होकर बने अस्थायी रास्ते को बंद करने से 10 गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इससे ग्रामीण आक्रोशित (Villagers protest) भी हैं। इसे लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेंगनी से खुटनपारा, टेमरी, सांवारांवा, करहियाखांड, नानभान सहित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवगढ़ तक जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया है। इससे करीब 10 गांवों के ग्रामीणों के सामने आवागमन संबंधी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मार्ग बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम टेंगनी में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।