अंबिकापुर। प्रतापपुर-बनारस मार्ग पर शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार बोलेरो और कार में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत (Bolero-Car accident) हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 14 महिला-पुरुष घायल हो गए। इनमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से 8 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर (Ambikapur hospital) के लिए रेफर कर दिया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह करीब 50 मीटर तक सडक़ किनारे घिसटती चली गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई।