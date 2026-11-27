Surguja Road Accident, दुर्घटनाग्रस्त कार (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। प्रतापपुर-बनारस मार्ग पर शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार बोलेरो और कार में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत (Bolero-Car accident) हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 14 महिला-पुरुष घायल हो गए। इनमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से 8 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर (Ambikapur hospital) के लिए रेफर कर दिया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह करीब 50 मीटर तक सडक़ किनारे घिसटती चली गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई।
दाढ़ एवं रेवटी क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पदस्थ एक महिला शिक्षिका सहित कुछ लोग कार से लौट रहे थे। इसी दौरान प्रतापपुर-बनारस मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो से कार की जबरदस्त भिड़ंत (Car-Bolero collision) हो गई। हादसे में कार सवार 5 महिलाओं और 1 पुरुष सहित अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को कार से बाहर निकाला गया।
दुर्घटना में अंबिकापुर निवासी तनु सिंह, कौस्तुभ, प्रिया, अमित, प्रतापपुर निवासी नेहा, प्रिंस व सोनू तथा सीतापुर निवासी राहुल, पियूष और ओमप्रकाश समेत 14 लोगों के घायल (Injured in accident) होने की जानकारी मिल रही है। कई घायलों के सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद घायलों के बीच चीख-पुकार मच गई। हादसे (Road accident) के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।
हादसे की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर (Medical College hospital Ambikapur) रेफर कर दिया गया।
अन्य घायलों का उपचार प्रतापपुर में जारी है। बताया जा रहा है कि बोलेरो सीतापुर क्षेत्र की है और बनारस की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे काफी दूर तक घिसटती (Car dragged on road) चली गई।
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