विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी पुलिस ने गैरेज का ताला तोडक़र 5 बाइक चोरी (Bike theft) के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 पुरानी बाइक के करीब एक लाख रुपए के कलपुर्जे बरामद किए गए हैं। वहीं चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। मामले में 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।