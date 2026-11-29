बैकुंठपुर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से कोरिया तक एनएच-43 सडक़ पर आधा दर्जन से अधिक ब्लैक स्पॉट हैं। लेकिन सडक़ दुर्घटनाएं रोकने पुलिस व प्रशासन की ओर से कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इन स्पॉट्स में पिछले 3 सप्ताह में सडक़ दुर्घटना (Road Accident) में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित करने संबंधी इन जगहों पर सुरक्षा के उपाय करने की लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन स्थानों पर यातायात सुरक्षा संबंधी चिह्न लगाए जाएं तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।