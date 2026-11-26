बरबसपुर। एमसीबी जिले के मनेद्रगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरगा के हलफली पुल के पास अवैध तरीके से खोले गए पत्थर खदान और मोबाइल स्टोन क्रशर को खनिज विभाग की टीम ने सील (Crusher plant sealed) कर दिया है। दरअसल क्रशर संचालक ने लाइसेंस लेकर रेलवे ठेकेदार को सौंप दिया था। इधर रेलवे ठेकेदार सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए हैवी ब्लास्टिंग करा रहा था, जिससे पत्थर उडक़र ग्रामीणों के खेतों तक पहुंच रहे थे। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी। वहीं सरपंच का कहना था कि केवल क्रशर लगाने और भंडारण की अनुमति पंचायत की ओर से दी गई थी, ब्लास्टिंग की अनुमति हमने नहीं दी थी।