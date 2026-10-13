Surajpur Double Murder: शिक्षिका और बेटे की हत्या मामले में आई शॉर्ट पीएम रिपोर्ट, कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस, प्रेमी से भी पूछताछ

विश्रामपुर। सूरजुपर जिले के ग्राम पंचायत केशवनगर की ममता कॉलोनी में महिला शिक्षिका और उसके बेटे की नृशंस हत्या (Brutal murder of mother-son) कर दी गई। दोनों की लाश 10 अक्टूबर को मिली थी। इस मामले में घटना के चौथे दिन भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं मां-बेटे का शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी आ गया है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मृतिका के संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है। उसके कथित प्रेमी से भी लगातार पूछताछ की जा रही है।