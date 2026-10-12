कुई-कुकदूर में छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू, नए कॉलेज भवन और तहसील कार्यालय की भी मिली सौगात

दूरस्थ गांवों से कॉलेज आने वाली छात्राओं को अब आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस बस सेवा का उद्देश्य परिवहन खर्च कम करना और बेटियों को नियमित रूप से उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। बस ग्राम अमनिया से शुरू होकर नेऊर, कुशियारी, महीडबरा, दमगढ़, लुढुटोला, उपका, अमेरा और कुर्सीकछार सहित आसपास के क्षेत्रों की छात्राओं को लेकर कुई-कुकदूर महाविद्यालय पहुंचेगी। विधायक भावना बोहरा के अनुसार, इस सुविधा के साथ पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क बस सेवाओं की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। उनके मुताबिक, इन सेवाओं से अब तक 1500 से अधिक छात्राओं को लाभ मिला है।