Congress protest: कवर्धा में कांग्रेस का प्रदर्शन, नगर पालिका दफ्तर का घेराव; 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी

कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका से जुड़ी 10 मांगें सामने रखीं। इनमें शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों, गौशाला, अधूरी परियोजनाओं और कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए। पार्टी नेताओं ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी भी दी। फिलहाल प्रदर्शन के बाद नगर पालिका प्रशासन की ओर से कांग्रेस की 10 सूत्रीय मांगों पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर नजर रहेगी। वहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी और पालिका गेट पर बने तनावपूर्ण हालात के बाद प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर फोकस किया।