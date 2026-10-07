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Congress protest: कवर्धा में कांग्रेस का प्रदर्शन, नगर पालिका दफ्तर का घेराव; 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी

Congress protest:कांग्रेस ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका दफ्तर का घेराव किया। गौशाला, अधूरी चौपाटी, बदहाल सड़कों और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए।
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कवर्धा

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Love Sonkar

Oct 07, 2026

Congress protest

कवर्धा में कांग्रेस का प्रदर्शन (Photo Patrika)

Kawardha Congress protest: नगर पालिका की कार्यप्रणाली और शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कवर्धा में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

नगर पालिका प्रशासन पर सवाल

प्रदर्शनकारियों ने गौशाला में गायों की मौत, अधूरी चौपाटी, शहर की बदहाल सड़कों और कथित भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है।

नगर पालिका गेट पर बढ़ा तनाव

कांग्रेस कार्यकर्ता नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर मुख्य गेट के सामने जमा हो गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पालिका गेट पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी जैसे हालात भी बने। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका प्रशासन से मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। कार्यकर्ताओं का कहना था कि शहर की समस्याओं को लेकर प्रशासन को जवाब देना चाहिए।

गौशाला में गायों की मौत का मुद्दा

प्रदर्शन में सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक गौशाला में गायों की मौत का रहा। कांग्रेस ने इस मामले में व्यवस्था और प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने गौशाला की व्यवस्थाओं की जांच और पशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गौशाला से जुड़े मामलों में प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित नगर पालिका प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।

2 करोड़ की चौपाटी और सड़कें भी मुद्दा

कांग्रेस ने शहर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत वाली अधूरी चौपाटी को लेकर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है। चौपाटी के अलावा शहर की खराब सड़कों और नागरिक सुविधाओं को लेकर भी कांग्रेस ने पालिका प्रशासन को घेरा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका से जुड़ी 10 मांगें सामने रखीं। इनमें शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों, गौशाला, अधूरी परियोजनाओं और कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए। पार्टी नेताओं ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी भी दी। फिलहाल प्रदर्शन के बाद नगर पालिका प्रशासन की ओर से कांग्रेस की 10 सूत्रीय मांगों पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर नजर रहेगी। वहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी और पालिका गेट पर बने तनावपूर्ण हालात के बाद प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर फोकस किया।

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Updated on:

07 Oct 2026 05:06 pm

Published on:

07 Oct 2026 05:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Congress protest: कवर्धा में कांग्रेस का प्रदर्शन, नगर पालिका दफ्तर का घेराव; 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी

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