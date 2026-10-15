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Public holiday: छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी, दीपावली अवकाश बढ़ोतरी, अब 11 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

School Holidays: स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दीपावली अवकाश एक दिन बढ़ाने की घोषणा की है। अब स्कूल 11 नवंबर तक बंद रहेंगे।
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रायपुर

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Love Sonkar

Oct 15, 2026

School Holiday

दीपावली अवकाश में बढ़ोतरी (Photo Patrika)

School Holidays: छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने दीपावली की छुट्टियों में एक दिन की बढ़ोतरी कर दी है। अब प्रदेश के स्कूलों में 10 नवंबर के बजाय 11 नवंबर तक अवकाश रहेगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की है। इस फैसले से विद्यार्थियों को त्योहार के दौरान परिवार के साथ समय बिताने और दीपावली की तैयारियों के लिए एक दिन अतिरिक्त मिलेगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा

शिक्षा मंत्री ने बताया कि दीपावली की छुट्टियां बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। बच्चों और अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अवकाश एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी अवकाश कैलेंडर में दीपावली के लिए 6 नवंबर से 10 नवंबर तक पांच दिन की छुट्टियां निर्धारित थीं। अब इसमें एक दिन की बढ़ोतरी की गई है।

अब 6 से 11 नवंबर तक रहेगा दीपावली अवकाश

स्कूल शिक्षा विभाग के संशोधित निर्णय के अनुसार, प्रदेश के स्कूलों में दीपावली की छुट्टियां अब 6 नवंबर से 11 नवंबर तक रहेंगी। इससे विद्यार्थियों को लगातार छह दिन का अवकाश मिलेगा। छुट्टी बढ़ने से त्योहार के दौरान बच्चों और उनके परिवारों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। दीपावली के मौके पर कई परिवारों में पूजा-पाठ, घर की सजावट और रिश्तेदारों से मिलने की तैयारियां होती हैं। ऐसे में छुट्टी बढ़ने से विद्यार्थियों को इन गतिविधियों में शामिल होने का अधिक अवसर मिलेगा।

दशहरा और शीतकालीन अवकाश का कैलेंडर भी जारी

स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र के लिए दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तारीखें भी निर्धारित की हैं। विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार, तीनों अवसरों पर अवकाश का कार्यक्रम इस प्रकार है।

  • दशहरा अवकाश: 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक
  • दीपावली अवकाश: 6 नवंबर से 11 नवंबर तक
  • शीतकालीन अवकाश: 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तकपहले दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश के लिए कुल 15 दिनों की छुट्टियां निर्धारित की गई थीं। दीपावली अवकाश में एक दिन की बढ़ोतरी के बाद विद्यार्थियों को अब कुल 16 दिनों का अवकाश मिलेगा।

विद्यार्थियों और अभिभावकों को मिली राहत

दीपावली की छुट्टी बढ़ाने का फैसला विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए राहत भरा है। लगातार छह दिन की छुट्टी मिलने से बच्चों को त्योहार मनाने के साथ आराम करने का भी अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि, स्कूलों में अवकाश की संशोधित तारीखों की पुष्टि संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश से कर लेना उचित होगा।

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Updated on:

15 Oct 2026 05:05 pm

Published on:

15 Oct 2026 04:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Public holiday: छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी, दीपावली अवकाश बढ़ोतरी, अब 11 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

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