Public holiday: छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी, दीपावली अवकाश बढ़ोतरी, अब 11 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

दीपावली अवकाश में बढ़ोतरी (Photo Patrika)
School Holidays: छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने दीपावली की छुट्टियों में एक दिन की बढ़ोतरी कर दी है। अब प्रदेश के स्कूलों में 10 नवंबर के बजाय 11 नवंबर तक अवकाश रहेगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की है। इस फैसले से विद्यार्थियों को त्योहार के दौरान परिवार के साथ समय बिताने और दीपावली की तैयारियों के लिए एक दिन अतिरिक्त मिलेगा।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि दीपावली की छुट्टियां बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। बच्चों और अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अवकाश एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी अवकाश कैलेंडर में दीपावली के लिए 6 नवंबर से 10 नवंबर तक पांच दिन की छुट्टियां निर्धारित थीं। अब इसमें एक दिन की बढ़ोतरी की गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग के संशोधित निर्णय के अनुसार, प्रदेश के स्कूलों में दीपावली की छुट्टियां अब 6 नवंबर से 11 नवंबर तक रहेंगी। इससे विद्यार्थियों को लगातार छह दिन का अवकाश मिलेगा। छुट्टी बढ़ने से त्योहार के दौरान बच्चों और उनके परिवारों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। दीपावली के मौके पर कई परिवारों में पूजा-पाठ, घर की सजावट और रिश्तेदारों से मिलने की तैयारियां होती हैं। ऐसे में छुट्टी बढ़ने से विद्यार्थियों को इन गतिविधियों में शामिल होने का अधिक अवसर मिलेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र के लिए दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तारीखें भी निर्धारित की हैं। विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार, तीनों अवसरों पर अवकाश का कार्यक्रम इस प्रकार है।
दीपावली की छुट्टी बढ़ाने का फैसला विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए राहत भरा है। लगातार छह दिन की छुट्टी मिलने से बच्चों को त्योहार मनाने के साथ आराम करने का भी अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि, स्कूलों में अवकाश की संशोधित तारीखों की पुष्टि संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश से कर लेना उचित होगा।
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