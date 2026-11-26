कोहरे की चादर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh Weather Update: कोरबा जिले में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है। रात होते ही मौसम में ठंडक बढ़ जाती है, वहीं सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने से ठंड का एहसास बढ़ गया है। खासकर ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही तापमान में गिरावट होने लगती है।
बुधवार को जिले का न्यूनतम तापमान करीब 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। एक दिन पहले की तुलना में न्यूनतम तापमान में करीब साढ़े तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक तापमान गिरने से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम के जानकारों के अनुसार, आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। इससे सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। हालांकि, दिन में धूप निकलने के कारण मौसम सामान्य बना रह सकता है।
कोरबा जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में खुले वातावरण के कारण शहर की तुलना में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कटघोरा, पसान, केंदई, लेमरू, पाली और पोड़ी-उपरोड़ा सहित अन्य वनांचल क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस हो रही है। जंगल और खुले इलाकों के कारण इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है।
सुबह काम पर निकलने वाले ग्रामीणों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सुबह और शाम घर से बाहर निकलने वाले लोग स्वेटर, जैकेट और मफलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजारों में भी गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ने लगी है। सुबह की सैर करने वाले लोग भी ठंड को देखते हुए देर से घरों से निकल रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए परिवार के लोग विशेष सावधानी बरत रहे हैं।
फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने और दिन में धूप निकलने का अनुमान है। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का असर लगातार बढ़ सकता है। मौसम में उतार-चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आने वाले दिनों में तापमान में होने वाले बदलाव के साथ जिले में ठंड का असर और बढ़ने के आसार हैं।
जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह और रात के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड से बचने के लिए सुबह और रात में गर्म कपड़े पहनें। सुबह जल्दी टहलने जाने वाले लोग भी अधिक ठंड होने पर समय का ध्यान रखें। अस्थमा और सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोग विशेष सतर्कता बरतें।
चिकित्सकों के अनुसार, ठंडे पानी और खुले में रखे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। खानपान में गर्म और पौष्टिक चीजें शामिल करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें।
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