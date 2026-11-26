Chhattisgarh Weather Update: कोरबा जिले में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है। रात होते ही मौसम में ठंडक बढ़ जाती है, वहीं सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने से ठंड का एहसास बढ़ गया है। खासकर ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही तापमान में गिरावट होने लगती है।