12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कांकेर

Religious Conversion Protest: छत्तीसगढ़ के एक और गांव में पास्टर-पादरियों की एंट्री पर रोक, ग्रामीणों ने लगाए साइन बोर्ड

Chhattisgarh Religious Conversion: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कानागांव में धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर पास्टर-पादरियों के प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाया है। मुंगवाल गांव से शुरू हुआ यह सिलसिला अब अंतागढ़ क्षेत्र तक पहुंच गया है।
2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Shradha Jaiswal

Oct 12, 2026

Religious Conversion Protest

Religious Conversion Protest: गांव में पास्टर-पादरियों की नो एंट्री(photo-patrika)

Religious Conversion Protest: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर विरोध का मामला एक बार फिर सामने आया है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कानागांव में ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर पास्टर-पादरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सूचना बोर्ड लगाया है। 11 अक्टूबर को आयोजित सेक्टर स्तरीय गायता जोहारनी कार्यक्रम के बाद यह बोर्ड लगाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे धर्मांतरण के विरोध में हैं। भानुप्रतापपुर के मुंगवाल गांव से शुरू हुआ यह सिलसिला अब अंतागढ़ क्षेत्र तक पहुंच गया है। मामले में प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

Kanagaon Village News: धर्मांतरण के विरोध में लगाया गया सूचना बोर्ड

जानकारी के मुताबिक, 11 अक्टूबर को कानागांव में सेक्टर स्तरीय गायता जोहारनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर पास्टर-पादरियों के प्रवेश निषेध से जुड़ा बोर्ड लगाया। स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्रामीण धर्मांतरण के विरोध में हैं। इसी के चलते गांव के बाहर यह सूचना बोर्ड लगाया गया है।

मुंगवाल गांव से शुरू हुआ सिलसिला अब अंतागढ़ तक पहुंचा

कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र के मुंगवाल गांव से इस तरह के बोर्ड लगाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। मुंगवाल में पहली बार ऐसा बोर्ड लगाए जाने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। अब अंतागढ़ क्षेत्र के कानागांव में भी इसी तरह का बोर्ड लगाए जाने से यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है।

प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

कांकेर जिले के कानागांव में पास्टर-पादरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी बोर्ड लगाए जाने के मामले में फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ग्रामीणों के इस कदम के बाद धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अब इस मामले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है और आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

BREAKING: छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट के दो बड़े फैसले! पूर्व अग्निवीरों को नौकरी का मौका, इस विभाग का बदलेगा नाम

ये भी पढ़ें
BREAKING

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 12:59 pm

Published on:

12 Oct 2026 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Religious Conversion Protest: छत्तीसगढ़ के एक और गांव में पास्टर-पादरियों की एंट्री पर रोक, ग्रामीणों ने लगाए साइन बोर्ड

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh: बीजेपी को बड़ा झटका, कांकेर में 53 युवाओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल

chhattisgarh news,
कांकेर

Kanker News: काम कहां हुआ? पंचायत में राशि आहरण पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, कलेक्टर से शिकायत

Chhattisgarh News
कांकेर

Prayer Meeting Controversy: प्रार्थना सभा और धर्मांतरण को लेकर कांकेर में फिर बढ़ा तनाव, 3 दिन से गांव में डटी पुलिस

Chhattisgarh Police
कांकेर

20 मवेशियों की मौत के बाद भी नहीं चेता प्रशासन, चारामा में NH-30 पर अब भी डेरा, बढ़ी चिंता

Chhattisgarh News
कांकेर

नारियल मिला तो उसे तोड़ने में जुट गया भालू, कैमरे में कैद हुआ दिलचस्प नजारा, कांकेर का अनोखा मामला

Chhattisgarh News
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.