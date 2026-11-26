कांकेर के कन्या आवासीय विद्यालय का हाल बेहाल (Photo Source- Patrika)
CG Principal Vacancy: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल स्थित कन्या आवासीय विद्यालय में पिछले छह साल से प्राचार्य का पद खाली है। हैरानी की बात यह है कि विद्यालय में 162 छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के भरोसे है। वर्तमान में विद्यालय की अधीक्षिका शैलेन्द्री मरकाम ही अधीक्षिका के साथ-साथ प्राचार्य का काम भी संभाल रही हैं।
विद्यालय में एक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होने से व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ महीने पहले इसी आवासीय विद्यालय की एक आदिवासी छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना भी सामने आई थी। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यालय का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली थी। इसके बावजूद अब तक प्राचार्य के रिक्त पद को भरने की दिशा में कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है।
दुर्गूकोंदल विकासखंड मुख्यालय से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित इस कन्या आवासीय विद्यालय की शुरुआत हुए छह साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद यहां अब तक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हो सकी है। विद्यालय में पढ़ाई के साथ छात्रावास की व्यवस्थाओं का संचालन भी किया जाता है। वर्तमान में यहां कुल 162 छात्राएं रहकर अध्ययन कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं की शैक्षणिक, प्रशासनिक और आवासीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियों का होना जरूरी है। लेकिन प्राचार्य का पद खाली होने के कारण विद्यालय की अधीक्षिका को ही दो महत्वपूर्ण पदों का काम संभालना पड़ रहा है।
विद्यालय में अधीक्षिका शैलेन्द्री मरकाम के पास छात्रावास की जिम्मेदारी के साथ प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार भी है। ऐसे में उन्हें छात्राओं की देखरेख और छात्रावास संचालन के अलावा विद्यालय से जुड़े शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य भी देखने पड़ रहे हैं। एक ही अधिकारी पर दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होने से कामकाज का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।
विद्यालय में नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन, विभागीय पत्राचार, प्रशासनिक कार्यों और छात्रावास की व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होने से विद्यालय के संचालन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति की जरूरत महसूस की जा रही है।
कुछ महीने पहले विद्यालय की एक आदिवासी छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। घटना के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय का दौरा किया था। कांकेर सांसद भोजराज नाग, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, कलेक्टर कुंदन कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद ने विद्यालय और छात्रावास का निरीक्षण किया था।
इस दौरान विद्यालय में प्राचार्य का पद खाली होने और अधीक्षिका द्वारा दोहरी जिम्मेदारी संभाले जाने की स्थिति की जानकारी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने थी। इसके बावजूद निरीक्षण के बाद भी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब विद्यालय की व्यवस्था और रिक्त पद की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, तो फिर छह साल से खाली पड़े इस पद को भरने में देरी क्यों हो रही है?
इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद का कहना है कि कन्या आवासीय विद्यालय में प्राचार्य की पदस्थापना शासन स्तर से की जानी है। यह नियुक्ति उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। डीईओ के इस बयान से स्पष्ट है कि जिला स्तर पर प्राचार्य की नियुक्ति का फैसला नहीं लिया जा सकता। इसके लिए शासन स्तर से आदेश जारी होना जरूरी है। हालांकि विद्यालय को स्थायी प्राचार्य कब मिलेगा, इसको लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई है।
दुर्गूकोंदल के इस कन्या आवासीय विद्यालय में 162 छात्राओं की पढ़ाई और आवासीय व्यवस्था संचालित हो रही है। इसके बावजूद छह साल से प्राचार्य का पद खाली रहना शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। छात्रा की मौत के बाद हुए निरीक्षण और अधिकारियों के दौरे से भी अब तक स्थिति में बदलाव नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विद्यालय को स्थायी प्राचार्य कब मिलेगा और अधीक्षिका को दोहरी जिम्मेदारी से कब राहत मिलेगी?
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