दुर्गूकोंदल विकासखंड मुख्यालय से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित इस कन्या आवासीय विद्यालय की शुरुआत हुए छह साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद यहां अब तक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हो सकी है। विद्यालय में पढ़ाई के साथ छात्रावास की व्यवस्थाओं का संचालन भी किया जाता है। वर्तमान में यहां कुल 162 छात्राएं रहकर अध्ययन कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं की शैक्षणिक, प्रशासनिक और आवासीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियों का होना जरूरी है। लेकिन प्राचार्य का पद खाली होने के कारण विद्यालय की अधीक्षिका को ही दो महत्वपूर्ण पदों का काम संभालना पड़ रहा है।