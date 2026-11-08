दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, तेज रफ्तार बाइक हादसे में दो भाइयों की मौत

Kanker Accident: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दीपावली की खुशियों के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। सरोना थाना क्षेत्र के धनेसरा मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दो सगे भाइयों नंदकिशोर टेकाम और दुवेश टेकाम की मौके पर ही मौत हो गई।