हार्ले डेविडसन वाले बर्खास्त सिपाही पर ACB का शिकंजा! 1.33 करोड़ की अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा

महज 40 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले इस सिपाही के शौक और संपत्तियां बेहद चौंकाने वाली थीं। जांच में सामने आया कि उसने गांजा तस्करी के काले कारोबार से पिछले कुछ वर्षों में अकूत संपत्ति अर्जित की। बिलासपुर के कंचन विहार में उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा उसके पास दुनिया की सबसे महंगी हार्ले डेविडसन बाइक, हुंडई वरना, मारुति स्विफ्ट और टाटा हैरियर जैसी लग्जरी कारें और कई भूखंड (प्लॉट) मिले हैं। खुफिया विभाग की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी और उसके साथियों के पास 45 बेनामी बैंक खाते थे, जो रिश्तेदारों के नाम पर संचालित होते थे। इन खातों में गांजा पैडलरों द्वारा भेजे गए करीब 15 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का भी खुलासा हुआ है।