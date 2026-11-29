सर्दी ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन भी अब छोटे होने लगे हैं। सुबह छह बजे तक अंधेरा पसरा रहता है। इसकी वजह से सुबह के समय ठंड अधिक महसूस हो रही है। नदी, तालाब और पहाड़ियों के आसपास सुबह कोहरा छाने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह सूर्य की किरणों के साथ मिलने वाली गुनगुनी धूप लोगों को राहत दे रही है। वहीं, शाम चार बजे के बाद हल्की ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ जाती है। सर्दी का सबसे अधिक असर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए अब लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं।