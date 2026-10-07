Chhattisgarh News: फेस्टिव सीजन में रहें अलर्ट, विधायक का मोबाइल हैक कर पैसों की मांग, 3 केस से समझें साइबर ठगी के नए तरीके

कहीं कोरियर पहुंचाने के नाम पर मोबाइल पर आया छह अंकों का कोड पूछा जा रहा है तो कहीं वॉट्सऐप का कंट्रोल लेकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को ठगी का निशाना बनाया जा रहा है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ साइबर ठगों की यह नई चाल पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से सोच-समझकर डिजिटल ट्रांजेक्शन करने की अपील की है।