यात्री घायल, फिर TTE ने किया ऐलान- ‘क्या ट्रेन में कोई डॉक्टर है?’ बिलासपुर-नागपुर Vande Bharat की घटना

Vande Bharat Express: बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री के घायल होने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सी-1 कोच के शौचालय में हुई। यात्री के शौचालय में जाते ही वहां लगा शेल्फ अचानक उसके सिर पर गिर गया। हादसे में यात्री के सिर पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। वह किसी तरह शौचालय से बाहर निकला और यात्रियों ने इसकी जानकारी TTE को दी। इसके बाद रेलवे स्टाफ ने तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया और डॉक्टरों की मदद ली।