बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई, 21 किलो गांजे के साथ बिहार के दंपती गिरफ्तार

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस से गांजे की खेप लेकर बिलासपुर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे बिलासपुर में किसे सप्लाई किया जाना था। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस तस्करी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। पुलिस आरोपियों के संपर्क में रहने वाले लोगों और गांजे की सप्लाई से जुड़े अन्य संभावित लोगों की जानकारी जुटा रही है।