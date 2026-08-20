Temple Theft: तखतपुर के काली मंदिर में देर रात चोरी, दानपेटी तोड़ी और जेवरात लेकर फरार हुए चोर

Chhattisgarh Temple Theft: बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर में चोरों ने अब मंदिर को भी निशाना बना लिया। कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में बीती रात करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मंदिर के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए और दानपेटी में रखी नगदी के साथ भगवान के सोने-चांदी के आभूषण भी चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चोरी हुए नगदी और जेवरात की कुल कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।