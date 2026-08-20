Temple Theft: तखतपुर के काली मंदिर में देर रात चोरी, दानपेटी तोड़ी और जेवरात लेकर फरार हुए चोर

काली मंदिर में देर रात चोरी (photo Patrika)
Chhattisgarh Temple Theft: बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर में चोरों ने अब मंदिर को भी निशाना बना लिया। कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में बीती रात करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मंदिर के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए और दानपेटी में रखी नगदी के साथ भगवान के सोने-चांदी के आभूषण भी चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चोरी हुए नगदी और जेवरात की कुल कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, चोरों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया। रात के समय मंदिर परिसर में सन्नाटा होने का फायदा उठाकर आरोपी अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले मंदिर में रखी दानपेटी को निशाना बनाया। चोरों ने दानपेटी में रखी नगदी निकाल ली। इसके बाद मंदिर में रखे सोने-चांदी के आभूषण भी अपने कब्जे में ले लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
मंदिर में चोरी की घटना सामने आने के बाद जब CCTV फुटेज की जांच की गई तो उसमें दो संदिग्ध नजर आए। दोनों आरोपी देर रात मंदिर परिसर में घूमते और वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने चोरी से पहले मंदिर में लगे CCTV कैमरों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। हालांकि, वे कैमरों की नजर से पूरी तरह बच नहीं सके और उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं।
प्रारंभिक जांच में मंदिर से दानपेटी की नगदी के अलावा सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने की जानकारी सामने आई है। चोरी हुए सामान की कुल कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। हालांकि, चोरी गए सामान और नगदी की वास्तविक कीमत का आकलन पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी चोरी गए सामान की जानकारी जुटाई जा रही है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। तखतपुर थाना प्रभारी अवनीश पासवान ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मंदिर में लगे CCTV फुटेज के साथ-साथ आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि मंदिर से निकलने के बाद आरोपियों की गतिविधियां आसपास लगे कैमरों में कैद हुई होंगी। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
थाना प्रभारी अवनीश पासवान ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मंदिर में हुई इस चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है।
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