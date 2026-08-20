सांप ने कई बार डसा, शरीर में फैलने लगा जहर… फिर भी इलाज छोड़कर अस्पताल से भागा युवक, Video Viral

जहरीले सांप को पकड़कर गले में लपेटा युवक (photo source- Patrika)
Snake Bite Case: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गौरेला क्षेत्र के भदौरा गांव में एक युवक ने शराब के नशे में जहरीले सांप को गले में लपेटकर गांव में घूमते हुए खतरनाक करतब किया। बताया जा रहा है कि युवक ने सांप को पड़ोसी के घर से पकड़ा था। इसके बाद उसने सांप को गले में डाल लिया और काफी देर तक उसके साथ घूमता रहा। इस दौरान सांप ने युवक को कई बार डस लिया। सांप के काटने के बावजूद युवक ने तत्काल इलाज कराने के बजाय उसके साथ करतब जारी रखा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें युवक सांप को गले में लपेटे हुए दिखाई दे रहा है।
जानकारी के मुताबिक, भदौरा गांव में एक जहरीला सांप पड़ोसी के घर में घुस गया था। इसी दौरान संतराम भैना नामक युवक ने सांप को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि उस समय युवक शराब के नशे में था। सांप को पकड़ने के बाद उसने उसे गले में लपेट लिया और गांव में घूमने लगा। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी युवक को सांप के साथ खतरनाक करतब करते देखते रहे। बताया जा रहा है कि सांप ने युवक को कई बार डसा, लेकिन वह उसे छोड़ने के बजाय उसके साथ खिलवाड़ करता रहा।
कई बार डसे जाने के बाद युवक के शरीर पर जहर का असर दिखाई देने लगा। उसकी हालत बिगड़ती देख ग्रामीणों और परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद भी मामला गंभीर हो गया। जानकारी के अनुसार, इलाज शुरू होने से पहले ही युवक अस्पताल से निकल गया। इसके बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। युवक की हालत को लेकर परिवार चिंतित है।
सांप के काटने के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज शुरू होने से पहले युवक का वहां से निकल जाना चिंता का विषय बन गया है। परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे हैं ताकि उसे दोबारा अस्पताल पहुंचाया जा सके और समय पर चिकित्सकीय उपचार मिल सके। फिलहाल युवक की वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक जहरीले सांप को गले में लपेटकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग युवक के इस खतरनाक व्यवहार को लेकर हैरानी जता रहे हैं। यह घटना एक बार फिर बताती है कि जहरीले सांप या किसी भी जंगली जीव के साथ लापरवाही से किया गया व्यवहार कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नशे की हालत में ऐसे खतरनाक करतब करना जानलेवा भी हो सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, जहरीले सांप के काटने की स्थिति में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल या ऐसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए, जहां सांप के जहर के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। सांप के काटने के बाद झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे समय गंवाना खतरनाक हो सकता है।
समय पर चिकित्सकीय उपचार मिलने से गंभीर स्थिति में भी मरीज की जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। भदौरा गांव की यह घटना फिलहाल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। युवक के अस्पताल से निकल जाने के बाद परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं और सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसे जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाकर इलाज मिल सके।
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