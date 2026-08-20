सांप ने कई बार डसा, शरीर में फैलने लगा जहर… फिर भी इलाज छोड़कर अस्पताल से भागा युवक, Video Viral

Snake Bite Case: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गौरेला क्षेत्र के भदौरा गांव में एक युवक ने शराब के नशे में जहरीले सांप को गले में लपेटकर गांव में घूमते हुए खतरनाक करतब किया। बताया जा रहा है कि युवक ने सांप को पड़ोसी के घर से पकड़ा था। इसके बाद उसने सांप को गले में डाल लिया और काफी देर तक उसके साथ घूमता रहा। इस दौरान सांप ने युवक को कई बार डस लिया। सांप के काटने के बावजूद युवक ने तत्काल इलाज कराने के बजाय उसके साथ करतब जारी रखा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें युवक सांप को गले में लपेटे हुए दिखाई दे रहा है।