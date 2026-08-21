बिलासपुर में महतारी वंदन योजना में बड़ी गड़बड़ी, सरकारी कर्मचारी अपात्र होकर भी ले रहे थे लाभ, अब होगी वसूली

Mahtari Vandan Yojana: बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान ऐसे 11 अपात्र हितग्राहियों की पहचान हुई है, जिनके परिवार में शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद योजना का लाभ लिया जा रहा था। मामले की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने अब वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि इन अपात्र हितग्राहियों के खातों में महतारी वंदन योजना के तहत कुल 1 लाख 24 हजार रुपये की राशि पहुंची है। अब संबंधित विभाग ने यह राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि संबंधित लोगों ने राशि जमा नहीं की, तो उनकी सैलरी से रिकवरी की जाएगी।