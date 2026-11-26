Job Placement in Raipur: रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाने वाले दिव्यांगजनों और थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रायपुर जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत जिला स्तर पर कभी रोजगार कार्यालय के माध्यम से तो कभी समाज कल्याण विभाग की ओर से विशेष प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जिनमें विभिन्न कंपनियां शामिल होकर जरूरतमंद अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। इन कैंपों के माध्यम से न केवल दिव्यांगजनों, बल्कि थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को भी रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की जा रही है। जनवरी 2026 से अब तक जिले में ऐसे सात प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें दर्जनों कंपनियों ने हिस्सा लिया और सैकड़ों अभ्यर्थियों को रोजगार पाने का अवसर मिला। इन कंपनियों में अलग-अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है।