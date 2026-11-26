परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला स्तर पर परीक्षा समिति गठित करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला स्तर पर परीक्षा समिति के गठन का उद्देश्य परीक्षा आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करना और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है। विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से जुड़ी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं।