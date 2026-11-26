CG School Exam 2026-27: छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 से 12वीं तक परीक्षा की में हुआ बड़ा बदलाव(photo-AI)
CG School Exam 2026-27: छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूली परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने कक्षा पहली से 12वीं तक आयोजित होने वाली तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी में संशोधन किया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के साथ विभाग ने परीक्षा आयोजन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय सारणी के अनुसार परीक्षा आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस आदेश के बाद स्कूलों में परीक्षा की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित स्तर पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पहली से 12वीं कक्षा तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सभी संबंधित विद्यालयों को करना होगा। परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन के बाद विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को नई समय सारणी के अनुसार अपनी तैयारी और व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला स्तर पर परीक्षा समिति गठित करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला स्तर पर परीक्षा समिति के गठन का उद्देश्य परीक्षा आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करना और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है। विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से जुड़ी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं।
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी निर्देशों में परीक्षा समय सारणी और आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर जारी इस संशोधन के बाद स्कूलों में परीक्षा संबंधी तैयारियां संशोधित कार्यक्रम के अनुसार की जाएंगी। विद्यार्थियों को भी अपनी परीक्षा तैयारी नई समय सारणी के आधार पर करने की आवश्यकता होगी।
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