हटकेशर में परिसर के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर फरवरी में हटकेशर, सुभाषनगर और शीतलापारा वार्ड के लोगों ने विरोध जताया था। वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने सार्वजनिक उपयोग की जरूरतों का हवाला देते हुए निर्माण के लिए दूसरी जगह चयन करने की मांग की थी। हटकेशर को सेंटर मानते हुए अधिकारियों ने यही निर्माण कराने का निर्णय लिया और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।