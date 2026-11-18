अस्पताल की फार्मेसी पहले केवल ओपीडी के निर्धारित समय तक खुलती थी। इसके बाद आने वाले मरीजों को दवाओं के लिए भटकना पड़ता था। अब समय बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। इससे ओपीडी के बाद और आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को भी अस्पताल परिसर में दवा मिल सकेगी। सिविल सर्जन डॉ. आदित्य सिन्हा ने बताया कि डॉ. नूरेन्द्र सिन्हा पीजी की पढ़ाई के लिए गए थे। लौटने के बाद कलेक्टर के आदेश पर उन्हें जिला अस्पताल में पदस्थ किया गया है। उन्होंने मंगलवार को ज्वाइन कर लिया। सर्जन के बाद अब मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी। फार्मेसी अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक संचालित होगी।