Dhamtari News: अंगारमोती धाम में आस्था का सैलाब, 500 से अधिक सुहागिनों ने लगाई दंडवत फरियाद, 52 गांवों के देवी-देवता हुए शामिल

इस मड़ई का सबसे खास और भावुक दृश्य वह रहा, जब 500 से अधिक सुहागिन महिलाओं ने मां अंगारमोती के दरबार में दंडवत होकर अपनी मन्नतें मांगीं। महिलाएं मंदिर परिसर में जमीन पर लेट गईं और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुईं। इस दौरान पुजारियों के उनके ऊपर से गुजरने की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई। स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस अनुष्ठान में शामिल होने से महिलाओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर संतान सुख की कामना लेकर पहुंचने वाली महिलाएं इस परंपरा में हिस्सा लेती हैं। मान्यता है कि मां अंगारमोती के दरबार में दंडवत फरियाद लगाने और इस धार्मिक प्रक्रिया से सूनी गोद भर जाती है। इसी विश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पहुंचती हैं।