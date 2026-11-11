72 घंटे में 48 गिरफ्तारी और 3.29 लाख की बरामदगी, धमतरी पुलिस ने तोड़ी जुआरियों की कमर

अभियान के दूसरे दिन 9 नवंबर को पुलिस ने कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया। चौकी बिरेझर, थाना भखारा और सिहावा की संयुक्त टीमों ने पांच अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान चरोद रंगमंच, उमरगांव, देवरी बाजार चौक, भेलवाकूद्रा और बिरगुड़ी में पुलिस ने घेराबंदी कर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ा। दूसरे दिन की कार्रवाई में कुल 21 जुआरी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 10,570 रुपये नकद बरामद हुए। इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि बिरेझर क्षेत्र में पकड़े गए आरोपियों में रायपुर जिले के अभनपुर और दुर्ग जिले के लोग भी शामिल थे। इससे पता चला कि जुए के इन ठिकानों पर दूसरे जिलों के लोग भी पहुंच रहे थे।