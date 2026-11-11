72 घंटे में 48 गिरफ्तारी और 3.29 लाख की बरामदगी, धमतरी पुलिस ने तोड़ी जुआरियों की कमर

धमतरी में जुए के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी (Photo Source- Patrika)
Dhamtari Gambling Scandal: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जुआ और सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में चल रहे जुए के फड़ों पर पुलिस ने लगातार तीन दिनों तक अभियान चलाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की। 8 से 10 नवंबर के बीच चले इस विशेष अभियान में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कुल 48 जुआरियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के कब्जे से 3 लाख 29 हजार 320 रुपये नकद और ताश की गड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में संचालित जुए के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, चौपालों और घरों के आसपास चल रहे जुए के फड़ों पर पुलिस टीमों ने दबिश दी। तीन दिनों तक चली इस कार्रवाई से जुआ खेलने और खिलाने वालों में हड़कंप मच गया है।
धमतरी पुलिस ने जिले में जुआ और सट्टे की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 8 नवंबर से विशेष अभियान शुरू किया था। इस दौरान अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों की टीमों को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने केवल शहर के प्रमुख ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और आउटर इलाकों में भी निगरानी रखी। सूचना मिलने पर अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई। इस अभियान में भखारा, सिहावा, कोतवाली, अर्जुनी और बिरेझर समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। तीन दिनों के भीतर कुल 48 आरोपियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
अभियान के पहले दिन यानी 8 नवंबर को पुलिस ने ग्रामीण और आउटर इलाकों में कार्रवाई की। भखारा, सिहावा, कोतवाली और अर्जुनी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान जोरातराई थूहा रोड, पचपेड़ी बाजार, छिंदापुर चौपाल, टिकरापारा और तरसियों गौठान जैसे स्थानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने इन जगहों पर जुआ खेल रहे 20 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 9,400 रुपये नकद और ताश की पत्तियां बरामद की गईं। सभी के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
अभियान के दूसरे दिन 9 नवंबर को पुलिस ने कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया। चौकी बिरेझर, थाना भखारा और सिहावा की संयुक्त टीमों ने पांच अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान चरोद रंगमंच, उमरगांव, देवरी बाजार चौक, भेलवाकूद्रा और बिरगुड़ी में पुलिस ने घेराबंदी कर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ा। दूसरे दिन की कार्रवाई में कुल 21 जुआरी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 10,570 रुपये नकद बरामद हुए। इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि बिरेझर क्षेत्र में पकड़े गए आरोपियों में रायपुर जिले के अभनपुर और दुर्ग जिले के लोग भी शामिल थे। इससे पता चला कि जुए के इन ठिकानों पर दूसरे जिलों के लोग भी पहुंच रहे थे।
पुलिस अभियान के तीसरे दिन यानी 10 नवंबर को सबसे बड़ी कार्रवाई सिटी कोतवाली क्षेत्र के सोरिद नगर में की गई। डीपो पारा रोड पर भोला साहू के घर के पास चबूतरे पर बड़े स्तर पर जुआ खेले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से घेराबंदी की और दबिश दी। इस दौरान जुआ खेल रहे सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पकड़े गए आरोपियों में पुरुषोत्तम महावर, उमेश देवांगन, भोलाराम साहू, कमलेश गोयल, मनीष उर्फ मनोज राठी, गोपाल उर्फ छोटू साहू और संतोष शर्मा शामिल हैं। पुलिस ने मौके से और आरोपियों के पास से कुल 3 लाख 9 हजार 350 रुपये नकद जब्त किए। इसमें जुए के फड़ से 2 लाख 350 रुपये और आरोपियों के पास से 1 लाख 9 हजार रुपये बरामद हुए। तीन दिनों के पूरे अभियान में जब्त की गई कुल राशि 3 लाख 29 हजार 320 रुपये हो गई।
धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के जरिए पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छोटे जुआ फड़ों से लेकर शहर में बड़ी रकम के साथ खेले जा रहे जुए पर भी कार्रवाई की है।
पुलिस का कहना है कि जिले में जुआ और सट्टे जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में निगरानी और सूचना तंत्र को सक्रिय रखा जा रहा है। लगातार तीन दिनों तक हुई कार्रवाई से जिले में जुआ खेलने वालों के बीच हड़कंप की स्थिति है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों और अन्य ठिकानों पर अवैध रूप से जुआ संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर धमतरी पुलिस के इस 72 घंटे के अभियान में 48 जुआरी गिरफ्तार हुए और 3.29 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद जिले में जुए के अवैध फड़ों पर कितनी रोक लग पाती है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़