Farming on Moon:@ गुंजन परमार। भविष्य में अगर इंसान चांद या मंगल पर रहने लगे तो वहां खाने के लिए सब्जियां और दूसरे पौधे कैसे उगाए जाएंगे? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए एनआईटी की रिसर्च टीम ने मूंगफली के बीज पर प्रयोग शुरू किया है। टीम यह देख रही है कि जब पौधों को पृथ्वी के सामान्य ग्रेविटी से अलग माहौल मिलता है तो उनके बढ़ने पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए एक बीज को खास मशीन में और दूसरे को सामान्य वातावरण में रखा गया है। शुरुआती दिनों में दोनों के रंग और तने की बढ़त में अंतर भी नजर आया है।