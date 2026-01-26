76 साल बाद भी वही सवाल… क्या हमारा गणतंत्र सच में मजबूत है? कई स्तरों पर सुधार की है जरुरत…

सुशासन की असली परीक्षा नागरिकों की शिकायतों के साथ हो रही है। सुशासन तिहार-2025 पोर्टल में 3 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं और इधर राज्य के जनशिकायत पोर्टल पर ही 36 हजार से ऊपर मामलों का निपटारा लंबित है। पंचायत से लेकर नगरीय प्रशासन तक विभागों में काम न होने की शिकायतों का अंबार है। सरकार की फटकार के बावजूद अफसरों की लापरवाही का आलम यह है कि 33 में से 13 जिलों में शिकायतें 1 लाख के पार पहुंच चुकी हैं।