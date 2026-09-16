Anganwadi Bharti: मुंगेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों के लिए आवेदन ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ई-भर्ती पोर्टल: aww.e-bharti.in कार्यालय के सूचना पटल पर मिलेगी जानकारी। भर्ती से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग ने अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पहले भर्ती संबंधी सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है।