Chhattisgarh B.Ed Admission: बीएड और डीएलएड की चौथी सूची जारी, 19 सितंबर तक प्रवेश का मौका

बीएड और डीएलएड काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग चरणों की तारीखें महत्वपूर्ण हैं। पहले चरण की चौथी सूचीबीएड और डीएलएड प्रवेश की चौथी सूची जारी हो गई है। चयनित अभ्यर्थी 19 सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे। जानें सीट आवंटन और अगले राउंड की पूरी जानकारी के बाद 19 सितंबर तक प्रवेश लेना है। वहीं दूसरे राउंड के लिए पंजीयन 22 से 25 सितंबर तक होगा। अभ्यर्थियों को अपनी सीट आवंटन स्थिति की जांच करने के साथ संबंधित कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में प्रवेश नहीं लेने पर आवंटित सीट को लेकर आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।